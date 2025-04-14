«Не могу это подтвердить»: Песков не комментирует переговоры по безопасности в Чёрном море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу публикаций в турецких СМИ, где утверждалось, что 15–16 апреля в Анкаре могут пройти переговоры с участием России и Украины о безопасности в Черноморском регионе.

Он пояснил, что не располагает информацией, позволяющей подтвердить или опровергнуть эти сведения, и затрудняется понять, о чём именно сообщали турецкие издания.