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14 апреля, 11:30

«Не могу это подтвердить»: Песков не комментирует переговоры по безопасности в Чёрном море

Песков не комментирует новости Анкары о переговорах России и Украины в Турции

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу публикаций в турецких СМИ, где утверждалось, что 15–16 апреля в Анкаре могут пройти переговоры с участием России и Украины о безопасности в Черноморском регионе.

Он пояснил, что не располагает информацией, позволяющей подтвердить или опровергнуть эти сведения, и затрудняется понять, о чём именно сообщали турецкие издания.

«Я никак не могу прокомментировать. Я не совсем понимаю, о чём велась речь у этих турецких СМИ. Здесь я не могу это подтвердить», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Минобороны Турции уточнило информацию о переговорах России и Украины по Чёрному морю. В переговорах якобы примут участие представители иностранных государств, но каких именно — не говорится. Напомним, что встреча должна пройти в Анкаре 15-16 апреля. Однако глава МИД Украины опроверг переговоры с российскими представителями в Турции.

Алена Пенчугина
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