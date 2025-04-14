Появилось видео штурма монастыря в Горнале, где засели сотни ВСУшников

Видеозапись подтверждает попадание противотанковой управляемой ракеты в первый этаж здания на территории комплекса, что привело к его частичному разрушению. По данным телеграм-канала, украинские позиции также подвергаются атакам снайперов и FPV-дронов. Сообщается, что в ходе штурма противник понёс предварительные потери в количестве около 50 человек.