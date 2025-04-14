Появилось видео штурма монастыря в Горнале, где засели сотни ВСУшников
Mash: Продолжается штурм монастыря в Горнале, где засели сотни бойцов ВСУ
Появились первые кадры из курского села Горналь, где российские бойцы продолжают атаковать бойцов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре. По позициям украинцев прилетаю противотанковые управляемые ракеты. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.
Кадры штурма монастыря в селе Горналь. Видео © Telegram / Mash
Видеозапись подтверждает попадание противотанковой управляемой ракеты в первый этаж здания на территории комплекса, что привело к его частичному разрушению. По данным телеграм-канала, украинские позиции также подвергаются атакам снайперов и FPV-дронов. Сообщается, что в ходе штурма противник понёс предварительные потери в количестве около 50 человек.
Ранее ВС РФ взяли под огневой контроль дороги до Горнальского монастыря под Курском. Напомним, что три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз. Бойцам ВС РФ удалось замуровать украинских бойцов в этом монатыре. Перед нашими парнями поставлена важная задача — сохранить монастырь, избегая прямого штурма исторического здания.
Telegram / Mash