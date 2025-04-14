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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 16:36

Появилось видео штурма монастыря в Горнале, где засели сотни ВСУшников

Mash: Продолжается штурм монастыря в Горнале, где засели сотни бойцов ВСУ

Появились первые кадры из курского села Горналь, где российские бойцы продолжают атаковать бойцов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре. По позициям украинцев прилетаю противотанковые управляемые ракеты. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.

Кадры штурма монастыря в селе Горналь. Видео © Telegram / Mash

Видеозапись подтверждает попадание противотанковой управляемой ракеты в первый этаж здания на территории комплекса, что привело к его частичному разрушению. По данным телеграм-канала, украинские позиции также подвергаются атакам снайперов и FPV-дронов. Сообщается, что в ходе штурма противник понёс предварительные потери в количестве около 50 человек.

Ранее ВС РФ взяли под огневой контроль дороги до Горнальского монастыря под Курском. Напомним, что три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз. Бойцам ВС РФ удалось замуровать украинских бойцов в этом монатыре. Перед нашими парнями поставлена важная задача — сохранить монастырь, избегая прямого штурма исторического здания.

Засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен
Засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен
Обложка ©

Telegram / Mash

Полина Никифорова
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