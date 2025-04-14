В России запустили первое верифицированное агентство онлайн-социологии

В России запустили агентство социологического консалтинга «Вебер» — первое верифицированное агентство онлайн-социологии в стране. Его онлайн-метод сбора социологических данных прошел научную верификацию Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Онлайн-социология плотно вошла в нашу жизнь, мы ей уже пользуемся, и она приносит важные результаты. Проводя опросы офлайн-методами, мы сталкиваемся с проблемой «спрессованности» информационной повестки и ее влияния на данные. Поэтому, если мы хотим получать максимально актуальные результаты, связанные с определенными событиями, делать «слепок» в конкретный момент времени, то нам необходима онлайн-социология», — прокомментировал замначальника управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.

Кроме того, «Вебер» и ИНСОМАР заключили соглашение, которое позволит объединить классическую и онлайн-социологию. Верифицированный метод агентства позволит получать ответы от любого респондента, вне зависимости от его материального положения, места проживания и других факторов. Более того, интернет-опросы позволят получать достоверные данные, в отличие от телефонных, которым препятствуют мошенники.

«В момент, когда исследования проводились с помощью бумажных анкет и телефонных опросов, онлайн-метод стал новым инструментом, который позволил осуществить главную задачу социолога — получить ответы от любого респондента, вне зависимости от его материального положения, места проживания и других факторов. С учетом мошенников, которые начали активно мешать телефонным опросам, онлайн-социология стала идеей, позволяющей по мере развития интернета получать достоверные данные и, в том числе, понимать, куда «дует ветер», — отметила соучредитель Агентства социологического консалтинга «Вебер» Анна Перунова.