Задержанные в московской бане киргизы не стали писать заявления на полицейских
Граждане Киргизии отказались писать заявления после задержания в московской бане
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Граждане Киргизии, задержанные в бане на севере Москвы, не стали подавать жалобы на действия сотрудников российских правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии.
«С кыргызстанцами, пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов РФ, были проведены встречи. Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в одной из бань Москвы рошёл полицейский рейд. В ходе него правоохранители выявили 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ. Позднее МИД Киргизии официально обратился к российской стороне с просьбой предоставить сведения о задержанных гражданах.