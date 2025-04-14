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Регион
14 апреля, 17:03

Задержанные в московской бане киргизы не стали писать заявления на полицейских

Граждане Киргизии отказались писать заявления после задержания в московской бане

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Граждане Киргизии, задержанные в бане на севере Москвы, не стали подавать жалобы на действия сотрудников российских правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии.

«С кыргызстанцами, пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов РФ, были проведены встречи. Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в одной из бань Москвы рошёл полицейский рейд. В ходе него правоохранители выявили 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ. Позднее МИД Киргизии официально обратился к российской стороне с просьбой предоставить сведения о задержанных гражданах.

Появилось видео задержания полуголых киргизов в одной из бань Москвы
Появилось видео задержания полуголых киргизов в одной из бань Москвы
Наталья Демьянова
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