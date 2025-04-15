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Регион
14 апреля, 22:38

МВД РФ ответило на ноту МИД Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shirinkin Yevgeny

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shirinkin Yevgeny

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) сообщило, что сотрудники полиции Москвы не совершали противоправных действий в отношении граждан Киргизии во время проведения мероприятий, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Речь идёт об инциденте в бане в Тимирязевском районе столицы.

Информация была опубликована на сайте Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве 14 апреля после того, как Министерство иностранных дел Киргизии направило ноту в адрес посла России с просьбой провести проверку действий российских правоохранительных органов.

«На данный момент не было зарегистрировано обращений от иностранных граждан в территориальный орган внутренних дел города Москвы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 10 апреля сотрудники полиции Москвы совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Росгвардией пресекли противоправные действия иностранных граждан и провели проверку общественного помещения в Тимирязевском районе столицы.

После полицейского рейда в бане на севере Москвы задержали почти 60 мигрантов
После полицейского рейда в бане на севере Москвы задержали почти 60 мигрантов

Ранее сообщалось, что в одной из бань Москвы прошёл полицейский рейд. В ходе него правоохранители выявили более 20 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ. Позднее МИД Киргизии официально обратился к российской стороне с просьбой предоставить сведения о задержанных.

Никита Никонов
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