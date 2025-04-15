МВД РФ ответило на ноту МИД Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) сообщило, что сотрудники полиции Москвы не совершали противоправных действий в отношении граждан Киргизии во время проведения мероприятий, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Речь идёт об инциденте в бане в Тимирязевском районе столицы.

Информация была опубликована на сайте Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве 14 апреля после того, как Министерство иностранных дел Киргизии направило ноту в адрес посла России с просьбой провести проверку действий российских правоохранительных органов.

«На данный момент не было зарегистрировано обращений от иностранных граждан в территориальный орган внутренних дел города Москвы», — говорится в сообщении.