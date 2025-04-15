Стало известно, кого поддержит на выборах президента Франции осуждённая Ле Пен

Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен готова отказаться от участия в президентской гонке 2027 года и поддержать кандидатуру Жордана Барделла, если её апелляция не будет удовлетворена. Об этом сообщает Franceinfo.

По словам источников, решение может быть озвучено уже в сентябре 2026 года — как только станет ясно, оставит ли суд в силе пятилетний запрет на избрание. Ле Пен рассматривает Барделла как своего преемника и считает его готовым взять на себя роль кандидата от «Национального объединения».

Суд вынес ограничение после дела о предполагаемом незаконном финансировании. Если апелляция не поможет, Ле Пен не сможет участвовать в выборах до 2031 года.