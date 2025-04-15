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15 апреля, 00:52

Стало известно, кого поддержит на выборах президента Франции осуждённая Ле Пен

Ле Пен в сентябре 2026 года поддержит Барделла на выборах президента Франции

Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Обложка © X / Marine Le Pen

Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Обложка © X / Marine Le Pen

Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен готова отказаться от участия в президентской гонке 2027 года и поддержать кандидатуру Жордана Барделла, если её апелляция не будет удовлетворена. Об этом сообщает Franceinfo.

По словам источников, решение может быть озвучено уже в сентябре 2026 года — как только станет ясно, оставит ли суд в силе пятилетний запрет на избрание. Ле Пен рассматривает Барделла как своего преемника и считает его готовым взять на себя роль кандидата от «Национального объединения».

Суд вынес ограничение после дела о предполагаемом незаконном финансировании. Если апелляция не поможет, Ле Пен не сможет участвовать в выборах до 2031 года.

Жордану Барделла 29 лет. Он президент партии «Национальное объединение», депутат Европейского парламента IX и X созывов (с 2019).

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Напомним, что 31 марта лидера «Национального объединения» приговорили к четырём годам лишения свободы за «нецелевое использование общественных средств» Европарламента. Также Ле Пен запретили принимать участие в президентских выборах в 2027 году. Она назвала этот вердикт политической расправой. Дональд Трамп и Илон Маск выступили в поддержку политика.

Тимур Хингеев
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