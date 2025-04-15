Россиянам дали прогноз по курсам доллара и евро на эту неделю

На неделе с 14 по 20 апреля курс доллара установится на уровне 83-86, тогда как евро можно будет приобрести за 95-98 рублей, полагает финансист Максим Тимошенко. По его словам, наша национальная валюта сегодня выглядит стабильной, в том числе из-за политических контактов России и США.

При этом собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что снижение цен на нефть из-за опасений глобальной рецессии не способствует укреплению национальной валюты. Мировые рынки находятся в состоянии повышенной волатильности, так как многие участники предпочитают занять выжидательную позицию на фоне непредсказуемой тарифной политики президента США Дональда Трампа. В центре внимания также находится 90-дневная пауза из-за введения американских пошлин по отношению к ряду стран.