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Регион
15 апреля, 07:58

Россиянам дали прогноз по курсам доллара и евро на эту неделю

Финансист Тимошенко: На этой неделе доллар будет стоить 83-86 рублей

Обложка © pixabay / Tumisu

Обложка © pixabay / Tumisu

На неделе с 14 по 20 апреля курс доллара установится на уровне 83-86, тогда как евро можно будет приобрести за 95-98 рублей, полагает финансист Максим Тимошенко. По его словам, наша национальная валюта сегодня выглядит стабильной, в том числе из-за политических контактов России и США.

При этом собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что снижение цен на нефть из-за опасений глобальной рецессии не способствует укреплению национальной валюты. Мировые рынки находятся в состоянии повышенной волатильности, так как многие участники предпочитают занять выжидательную позицию на фоне непредсказуемой тарифной политики президента США Дональда Трампа. В центре внимания также находится 90-дневная пауза из-за введения американских пошлин по отношению к ряду стран.

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В условиях неопределённости относительно дальнейшего развития событий в экономике США всё чаще звучат прогнозы о возможности снижения ставок ФРС, что это оказывает давление на курс доллара. В то же время евро может укрепиться благодаря налоговым стимулам Германии и возможным совместным действиям ЕС и Китая в ответ на тарифное давление со стороны главы Белого дома, заключил эксперт.

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Ранее экономист рассказала Life.ru, что ждёт курс доллара и с чем связаны скачки валюты. По словам эксперта, американская валюта может вернуться к отметке 86–88 рублей. Однако не исключено, что доллар на этой неделе поднимется и до 90 рублей.

Борис Эльфанд
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