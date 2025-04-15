Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 08:05

Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил несогласие с заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно приоритета территориальной целостности государств. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

Лавров прокомментировал высказывание Токаева, в котором тот отметил, что следование исключительно принципу самоопределения народов может привести к росту числа региональных конфликтов. По словам Лаврова, казахстанский лидер фокусируется лишь на одном аспекте международного права — праве государств на сохранение своей территориальной целостности.

«Ситуация уникальна»: Токаев указал на непобедимость России в военном отношении
«Ситуация уникальна»: Токаев указал на непобедимость России в военном отношении

«Я помню это заявление Токаева, но не могу с ним согласиться. Мы разъяснили нашим казахстанским коллегам свою позицию. Он опирается исключительно на принцип территориальной целостности. Я напомнил ему, что если Казахстан является членом ООН, то должен уважать весь Устав Организации, а не выборочно», — заявил министр.

Лавров также подчеркнул, что Устав ООН содержит положения и о праве народов на самоопределение. При этом он отметил: территориальная целостность должна уважаться только в отношении тех государств, чьи правительства действительно выражают волю всего населения страны.

Президент Казахстана Токаев приветствует итоги разговора Путина и Трампа
Президент Казахстана Токаев приветствует итоги разговора Путина и Трампа

Напомним, что Токаев с 2022 года призывал Россию и Украину к поиску общего языка. В одном из заявлений президент Казахстана отмечал, что Минские соглашения были не выполнены, они остались только на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины, однако сейчас странам необходимо прийти к согласию. Казахстан при необходимости готов оказать всяческое содействие странам, включая посреднические услуги, добавил президент.


Алексей Берковиц
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar