Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил несогласие с заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно приоритета территориальной целостности государств. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

Лавров прокомментировал высказывание Токаева, в котором тот отметил, что следование исключительно принципу самоопределения народов может привести к росту числа региональных конфликтов. По словам Лаврова, казахстанский лидер фокусируется лишь на одном аспекте международного права — праве государств на сохранение своей территориальной целостности.

«Я помню это заявление Токаева, но не могу с ним согласиться. Мы разъяснили нашим казахстанским коллегам свою позицию. Он опирается исключительно на принцип территориальной целостности. Я напомнил ему, что если Казахстан является членом ООН, то должен уважать весь Устав Организации, а не выборочно», — заявил министр.