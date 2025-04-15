Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил несогласие с заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно приоритета территориальной целостности государств. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».
Лавров прокомментировал высказывание Токаева, в котором тот отметил, что следование исключительно принципу самоопределения народов может привести к росту числа региональных конфликтов. По словам Лаврова, казахстанский лидер фокусируется лишь на одном аспекте международного права — праве государств на сохранение своей территориальной целостности.
«Я помню это заявление Токаева, но не могу с ним согласиться. Мы разъяснили нашим казахстанским коллегам свою позицию. Он опирается исключительно на принцип территориальной целостности. Я напомнил ему, что если Казахстан является членом ООН, то должен уважать весь Устав Организации, а не выборочно», — заявил министр.
Лавров также подчеркнул, что Устав ООН содержит положения и о праве народов на самоопределение. При этом он отметил: территориальная целостность должна уважаться только в отношении тех государств, чьи правительства действительно выражают волю всего населения страны.
Напомним, что Токаев с 2022 года призывал Россию и Украину к поиску общего языка. В одном из заявлений президент Казахстана отмечал, что Минские соглашения были не выполнены, они остались только на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины, однако сейчас странам необходимо прийти к согласию. Казахстан при необходимости готов оказать всяческое содействие странам, включая посреднические услуги, добавил президент.