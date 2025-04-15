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Регион
15 апреля, 08:46

Не даёт показаний и не осознаёт, что натворила: Появились новости о матери-детоубийце из Канска

Источник в СК: Мать троих убитых детей в Канске не даёт показаний

Фото © ChatGPT / Life.ru

Фото © ChatGPT / Life.ru

Жительница города Канска Красноярского края, подозреваемая в жестоком убийстве троих собственных детей, в настоящее время не в состоянии давать показания из-за тяжелого психоэмоционального состояния. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Проведение следственных действий с ней невозможно — она не осознаёт происходящего и не понимает, что совершила», — пояснил представитель ведомства.

По данным прокуратуры, семья с октября 2024 года находилась на профилактическом учёте. Отец детей ранее привлекался к административной ответственности за избиение старшего сына. Мать, не работающая и занимающаяся домом, состоит на учёте у психиатра. В правоохранительных органах подтвердили, что ей диагностирована параноидальная шизофрения.

Семилетний мальчик из Канска видел тела зарубленных матерью братьев и сестры
Семилетний мальчик из Канска видел тела зарубленных матерью братьев и сестры

Ранее Следственный комитет сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены тела троих детей с множественными рублеными ранами: девочки четырёх лет и двух мальчиков — семимесячного и восьмилетнего. В отношении 29-летней матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Марина Фещенко
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