Не даёт показаний и не осознаёт, что натворила: Появились новости о матери-детоубийце из Канска
Источник в СК: Мать троих убитых детей в Канске не даёт показаний
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Жительница города Канска Красноярского края, подозреваемая в жестоком убийстве троих собственных детей, в настоящее время не в состоянии давать показания из-за тяжелого психоэмоционального состояния. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Следственного комитета по региону.
«Проведение следственных действий с ней невозможно — она не осознаёт происходящего и не понимает, что совершила», — пояснил представитель ведомства.
По данным прокуратуры, семья с октября 2024 года находилась на профилактическом учёте. Отец детей ранее привлекался к административной ответственности за избиение старшего сына. Мать, не работающая и занимающаяся домом, состоит на учёте у психиатра. В правоохранительных органах подтвердили, что ей диагностирована параноидальная шизофрения.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены тела троих детей с множественными рублеными ранами: девочки четырёх лет и двух мальчиков — семимесячного и восьмилетнего. В отношении 29-летней матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью.