Не даёт показаний и не осознаёт, что натворила: Появились новости о матери-детоубийце из Канска

Жительница города Канска Красноярского края, подозреваемая в жестоком убийстве троих собственных детей, в настоящее время не в состоянии давать показания из-за тяжелого психоэмоционального состояния. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Проведение следственных действий с ней невозможно — она не осознаёт происходящего и не понимает, что совершила», — пояснил представитель ведомства.