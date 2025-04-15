Военный эксперт констатировал, что целью ВСУ в Курске было убить как можно больше людей не в погонах
Эксперт Матвийчук: ВСУ в Курске пытались убить как можно больше мирных граждан
Стальной шарик из заряда, который нёс дрон ВСУ, атаковавший многоэтажку в Курске. Фото © Telegram / Курская область
Цели, которые атаковали сегодня украинские дроны в Курске, подтверждают, что намерением Киева было убить как можно больше людей не в погонах, а гражданских. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Именно поэтому беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами — чтобы нанести как можно больший урон именно мирным гражданам.
«Это обыкновенный шариковый подшипник. На заводах их очень много. Многие гражданские люди, которые проходили мимо, были поражены этими шариками», — отметил эксперт.
Напомним, что ВСУ сотней беспилотников атаковали Курск в ночь на 15 апреля. В результате девять человек ранены, также погибла 85-летняя пенсионерка, повреждены 24 многоквартирных дома и станция скорой помощи. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал этот удар беспрецедентным по жестокости. Выяснилось, что дроны противника несли заряд с поражающими элементами — их нашли у многоэтажки, в которую врезался один из БПЛА.