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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 11:09

Военный эксперт констатировал, что целью ВСУ в Курске было убить как можно больше людей не в погонах

Эксперт Матвийчук: ВСУ в Курске пытались убить как можно больше мирных граждан

Стальной шарик из заряда, который нёс дрон ВСУ, атаковавший многоэтажку в Курске. Фото © Telegram / Курская область

Стальной шарик из заряда, который нёс дрон ВСУ, атаковавший многоэтажку в Курске. Фото © Telegram / Курская область

Цели, которые атаковали сегодня украинские дроны в Курске, подтверждают, что намерением Киева было убить как можно больше людей не в погонах, а гражданских. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Именно поэтому беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами — чтобы нанести как можно больший урон именно мирным гражданам.

«Это обыкновенный шариковый подшипник. На заводах их очень много. Многие гражданские люди, которые проходили мимо, были поражены этими шариками», — отметил эксперт.

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Напомним, что ВСУ сотней беспилотников атаковали Курск в ночь на 15 апреля. В результате девять человек ранены, также погибла 85-летняя пенсионерка, повреждены 24 многоквартирных дома и станция скорой помощи. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал этот удар беспрецедентным по жестокости. Выяснилось, что дроны противника несли заряд с поражающими элементами — их нашли у многоэтажки, в которую врезался один из БПЛА.

Ольга Годуненко
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