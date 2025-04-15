Молодёжные почётные караулы Санкт-Петербурга активно готовятся к участию в масштабной программе празднования юбилея Победы советского народа над немецкими захватчиками. Школьники и студенты отрабатывают элементы строевой подготовки, заступления на пост и смены часовых, ведь в Московском районе города стартовал 15-й региональный смотр-конкурс.

В Петербурге ко Дню Победы провели смотр молодёжных почётных караулов. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Основное внимание уделяем тому чтобы могли действовать вместе, чтобы могли менять друг друга. Для этого должны уметь координировать свои движения», — подчеркнул в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» главный судья смотра Василий Павлов.

Глава региона Александр Беглов уже отмечал стремление петербургской молодёжи быть достойными наследниками поколения победителей. Поэтому не удивительно, что в отборочных этапах конкурса приняли участие более тысячи школьников, а в финале выступили почти 600 человек, представляющих 84 караула.