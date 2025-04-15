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Регион
15 апреля, 10:55

В Петербурге ко Дню Победы провели смотр молодёжных почётных караулов

В Петербурге провели смотр молодёжных почётных караулов. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

В Петербурге провели смотр молодёжных почётных караулов. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

Молодёжные почётные караулы Санкт-Петербурга активно готовятся к участию в масштабной программе празднования юбилея Победы советского народа над немецкими захватчиками. Школьники и студенты отрабатывают элементы строевой подготовки, заступления на пост и смены часовых, ведь в Московском районе города стартовал 15-й региональный смотр-конкурс.

В Петербурге ко Дню Победы провели смотр молодёжных почётных караулов. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Основное внимание уделяем тому чтобы могли действовать вместе, чтобы могли менять друг друга. Для этого должны уметь координировать свои движения», — подчеркнул в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» главный судья смотра Василий Павлов.

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Глава региона Александр Беглов уже отмечал стремление петербургской молодёжи быть достойными наследниками поколения победителей. Поэтому не удивительно, что в отборочных этапах конкурса приняли участие более тысячи школьников, а в финале выступили почти 600 человек, представляющих 84 караула.

Строгое жюри оценивает их по требованиям строевого устава ВС РФ. К слову, победители будут нести караул на посту номер один у монумента Героическим защитникам Ленинграда с 5 по 9 мая и примут участие в других мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

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Напомним, что этом году Россия будет отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ранее премьер Индии Нарендра Моди выразил желание посетить торжественный парад в Москве 9 мая. Его примеру последовали и другие мировые лидеры. В свою очередь Владимир Путин отметил, что Россия с удовольствием примет всех гостей на торжествах в честь этого праздника.

Борис Эльфанд
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