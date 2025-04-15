«Вынуждены лавировать»: Политолог оценил способность Венгрии повлиять на помощь Украине

Заявления Венгрии по Украине зачастую расходятся с её возможностями, отметил политолог Владимир Жарихин, оценивая способность Будапешта помешать военной помощи Киеву со стороны Брюсселя. По его словам, власти страны вынуждены лавировать из-за членства в ЕС и НАТО.

Эксперт напомнил, что Венгрия неоднократно критиковала ЕС за поддержку Украины, однако ограничивалась лишь публичными заявлениями. На деле же власти не сделали никаких конкретных шагов для укрепления своей позиции по Незалежной.

«Позиция руководства этой страны понятна. Венгрия существует не в безвоздушном пространстве, она является и членом НАТО, и членом Европейского Союза, и поэтому они вынуждены лавировать. Из-за этого не всегда их слова совпадают с реальными делами в дальнейшем», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».