Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 11:29

Пугачёва в день своего 76-летия снялась на яхте с Галкиным*

Алла Пугачёва и Максим Галкин* празднуют день рождения примадонны на яхте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Алла Пугачёва и Максим Галкин* празднуют день рождения примадонны на яхте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачёва встретила своё 76-летие на яхте с супругом Максимом Галкиным*. Фотографиями празднования на Кипре юморист поделился на личной странице в соцсети.

«С днём рождения, любимая», — написал он.

Комик опубликовал фото, сделанные во время их с супругой совместного отдыха на белоснежной яхте. На снимках Пугачёва, одетая в элегантную чёрную блузу, мини-юбку и леггинсы, с улыбкой позирует вместе с мужем.

Любовь, карьера, расставания: 5 мужей Пугачёвой и что с ними стало после брака с Примадонной
Любовь, карьера, расставания: 5 мужей Пугачёвой и что с ними стало после брака с Примадонной

Ранее Life.ru рассказывал, что уехавшая из России Алла Пугачёва опубликовала две песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Композитором стал Андрей Мисин, а текст написал Андрей Ордынцев. Глава ФПБК Виталий Бородин потребовал проверить певицу на предмет дискредитации СВО. А продюсер Сергей Дворцов заявил, что одна только публикация новых песен на YouTube принесла примадонне доходы с пятью нулями.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar