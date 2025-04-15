Пугачёва в день своего 76-летия снялась на яхте с Галкиным*

Российская певица Алла Пугачёва встретила своё 76-летие на яхте с супругом Максимом Галкиным*. Фотографиями празднования на Кипре юморист поделился на личной странице в соцсети.

Комик опубликовал фото, сделанные во время их с супругой совместного отдыха на белоснежной яхте. На снимках Пугачёва, одетая в элегантную чёрную блузу, мини-юбку и леггинсы, с улыбкой позирует вместе с мужем.