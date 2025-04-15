Пугачёва в день своего 76-летия снялась на яхте с Галкиным*
Алла Пугачёва и Максим Галкин* празднуют день рождения примадонны на яхте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Российская певица Алла Пугачёва встретила своё 76-летие на яхте с супругом Максимом Галкиным*. Фотографиями празднования на Кипре юморист поделился на личной странице в соцсети.
«С днём рождения, любимая», — написал он.
Комик опубликовал фото, сделанные во время их с супругой совместного отдыха на белоснежной яхте. На снимках Пугачёва, одетая в элегантную чёрную блузу, мини-юбку и леггинсы, с улыбкой позирует вместе с мужем.
Ранее Life.ru рассказывал, что уехавшая из России Алла Пугачёва опубликовала две песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Композитором стал Андрей Мисин, а текст написал Андрей Ордынцев. Глава ФПБК Виталий Бородин потребовал проверить певицу на предмет дискредитации СВО. А продюсер Сергей Дворцов заявил, что одна только публикация новых песен на YouTube принесла примадонне доходы с пятью нулями.
*Включён в список иностранных агентов Минюста России.