Захарова призвала ООН прекратить заниматься дискредитацией России
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Москва вновь обратилась к руководству ООН с призывом к честности и беспристрастности в вопросах, касающихся украинского кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что необходимо, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его команда занимали объективную позицию и воздерживались от предвзятых комментариев по поводу событий, связанных с украинским конфликтом. Она также подчеркнула, что важно прекратить дискредитацию России и скрытие преступлений, совершаемых киевским режимом в свете недавних заявлений Гутерреша относительно ситуации в Сумах.
Напомним, 13 апреля в Верховной Раде сообщили о российском ракетном ударе по сосредоточению украинских военнослужащих в Сумах, где в тот момент проходила церемония награждения выдающихся военных. Министерство обороны России подтвердило, что атака была осуществлена с использованием двух ракет «Искандер-М». В результате удара был уничтожен полковник ВСУ Юла.