Москва вновь обратилась к руководству ООН с призывом к честности и беспристрастности в вопросах, касающихся украинского кризиса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что необходимо, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его команда занимали объективную позицию и воздерживались от предвзятых комментариев по поводу событий, связанных с украинским конфликтом. Она также подчеркнула, что важно прекратить дискредитацию России и скрытие преступлений, совершаемых киевским режимом в свете недавних заявлений Гутерреша относительно ситуации в Сумах.