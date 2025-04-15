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15 апреля, 11:40

Захарова призвала ООН прекратить заниматься дискредитацией России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Москва вновь обратилась к руководству ООН с призывом к честности и беспристрастности в вопросах, касающихся украинского кризиса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что необходимо, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его команда занимали объективную позицию и воздерживались от предвзятых комментариев по поводу событий, связанных с украинским конфликтом. Она также подчеркнула, что важно прекратить дискредитацию России и скрытие преступлений, совершаемых киевским режимом в свете недавних заявлений Гутерреша относительно ситуации в Сумах.

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Напомним, 13 апреля в Верховной Раде сообщили о российском ракетном ударе по сосредоточению украинских военнослужащих в Сумах, где в тот момент проходила церемония награждения выдающихся военных. Министерство обороны России подтвердило, что атака была осуществлена с использованием двух ракет «Искандер-М». В результате удара был уничтожен полковник ВСУ Юла.

Александра Мышляева
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