В Анкаре стартовали переговоры по безопасности в Чёрном море, но без России

Делегации Минобороны России нет на встрече с Украиной в Анкаре по вопросам безопасности в Чёрном море, организованной Министерством обороны Турции. Переговоры уже стартовали и должны пройти ещё 16 апреля. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в военном ведомстве республики.