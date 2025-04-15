В Анкаре стартовали переговоры по безопасности в Чёрном море, но без России
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Делегации Минобороны России нет на встрече с Украиной в Анкаре по вопросам безопасности в Чёрном море, организованной Министерством обороны Турции. Переговоры уже стартовали и должны пройти ещё 16 апреля. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в военном ведомстве республики.
«Встреча по безопасности в Чёрном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями. Среди них нет представителя РФ», — сказал собеседник агентства, не уточнив, приехал ли на переговоры украинский представитель.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что в переговорах России и Украины по Чёрному морю примут участие представители иностранных государств, но каких именно — не уточнило. Переговоры в Анкаре назначены на 15-16 апреля. При этом глава МИД Украины опроверг переговоры с российскими представителями в Турции.