Для идеальных сырников и пасхи: 5 советов по выбору творога от «Роскачества» и Life.ru

Творог — один из самых популярных молочных продуктов в России. Из него готовят не только запеканки и сырники, но и традиционную пасху к главному христианскому празднику. Как выбрать качественный творог и где его лучше покупать, Life.ru рассказали в пресс-службе «Роскачества».

Упаковка

Согласно ГОСТу, на упаковке качественного творога должно быть указано наименование «Творог» без дополнительных уточнений. Например, «Творога рассыпчатого» или «Творога домашнего» в ГОСТе нет. К наименованию «Творог» по ГОСТ 31453 могут быть добавлены только зарегистрированный изготовителем или торговой сетью торговый знак и наименование места происхождения товара.

Состав

Творог, изготовленный по ГОСТу, должен содержать молоко, оно может быть цельное, обезжиренное, нормализованное, восстановленное или сухое. Также в составе могут быть сливки, в том числе сухие, закваска, молокосвёртывающий ферментный препарат, он же сычужный фермент, и хлористый кальций. Последние два компонента полностью безопасны для здоровья, их добавляют для лучшего свёртывания молока и эффективного отделения сыворотки, указали в «Роскачестве».

Срок годности

Классический творог в полимерной упаковке или полимерном материале может храниться две-три недели в холодильнике. В герметичной упаковке, например с заваренным швом, срок может быть выше — до 30 дней.

Цвет, вкус, запах

Цвет творога должен быть равномерным — белым или кремовым без пятен, продукт с высокой жирностью может быть желтоватого оттенка. А вот розоватые, зеленоватые, серые оттенки сигнализируют, что продукт испорчен и кишит нежелательными бактериями. Творог с неприятным дрожжевым, затхлым и нечистым вкусом и запахом лучше не покупать. Такие признаки говорят о несоблюдении установленных в стандартах и регламентах норм. Слишком выраженный кислый вкус и ярко выраженный «искусственный» сливочно-кислый аромат тоже можно отнести к «плохим симптомам».

Где покупать

«Роскачество» советует обращать внимание на наличие необходимых документов у продавцов (особенно если покупаете творог на рынке), условия хранения и соблюдение санитарных норм. Продукция в магазине проходит строгий контроль, тогда как на рынке возможны проблемы как с качеством, так и с безопасностью товара. Если же вы покупаете молочку на рынке или ярмарке, обращайте внимание на те продукты, которые не везли издалека.