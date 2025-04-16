Посол РФ указал на удар по ВСУ в Сумах во время встречи в МИД Швеции

Посол России в Швеции Сергей Беляев 15 апреля посетил Министерство иностранных дел страны, где ему была озвучена позиция шведских властей относительно недавнего удара российских Вооружённых сил по украинским военным в Сумах. В ответ на это российский дипломат пояснил, что атака была нацелена на скопление украинских военнослужащих и их иностранных партнёров, пишет ТАСС.