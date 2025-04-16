Цифровая вежливость: Эксперт назвала один случай, когда допустимо удалять переписку у обоих

Если же [переписка] с бывшим партнёром, бывшим мужем, бывшей женой, которая длилась и 5, и 10 лет, всё зависит от того, в каких отношениях люди расходятся. Опять-таки, сгоряча можно сделать всё что угодно, но нужно понимать, зачем вы это делаете. Такого правила, что удаляем только у себя, его нет. Но всегда можно спросить или предупредить, что вот-вот сейчас так произойдёт, что я сейчас всё удалю.