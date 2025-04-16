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16 апреля, 03:44

Премьер Британии близок к продовольственной сделке с Евросоюзом

Telegraph: Великобритания подпишет соглашение о продовольствии с ЕС

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Британские власти близки к заключению соглашения с Евросоюзом о продовольственных и ветеринарных стандартах, сообщает The Telegraph. Сделка, которая может быть подписана премьер-министром Киром Стармером, позволит существенно упростить торговлю сельскохозяйственной продукцией между Великобританией и ЕС, устранив необходимость пограничного контроля.

Однако потенциальная сделка вызывает серьёзные опасения относительно перспектив торгового сотрудничества с США. Как отмечает лидер партии Reform UK Найджел Фараж, принятие европейских стандартов может сделать заключение торгового соглашения с Америкой «очень трудным».

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Ранее администрация Трампа ввела 10-процентные пошлины на импорт из большинства стран, оставив без изменений только торговлю с Россией. Хотя под давлением международного сообщества эти меры были временно заморожены на 90 дней (за исключением Китая), 130 государств уже выразили готовность к переговорам о новых условиях торговли с США.

Артём Гапоненко
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