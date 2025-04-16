Премьер Британии близок к продовольственной сделке с Евросоюзом

Британские власти близки к заключению соглашения с Евросоюзом о продовольственных и ветеринарных стандартах, сообщает The Telegraph. Сделка, которая может быть подписана премьер-министром Киром Стармером, позволит существенно упростить торговлю сельскохозяйственной продукцией между Великобританией и ЕС, устранив необходимость пограничного контроля.