Война Трампа против Китая отрикошетила в Tesla

Таможенные пошлины, введённые администрацией президента США Дональда Трампа, внесли коррективы в стратегию американской компании Tesla по приобретению компонентов в Китае. Детище Илона Маска планировало закупить у КНР детали для разработки роботизированных такси Cybercab и электрических грузовиков Semi. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Компания бизнесмена, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), изначально собиралась компенсировать дополнительные расходы, вызванные 34% пошлинами на китайские товары. Однако действующие более высокие тарифы заставили Tesla приостановить импорт запчастей на неопределённый срок.