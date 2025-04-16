Война Трампа против Китая отрикошетила в Tesla
Reuters: Tesla не может начать разработку Cybercab и Semi из-за пошлин США
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Таможенные пошлины, введённые администрацией президента США Дональда Трампа, внесли коррективы в стратегию американской компании Tesla по приобретению компонентов в Китае. Детище Илона Маска планировало закупить у КНР детали для разработки роботизированных такси Cybercab и электрических грузовиков Semi. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Компания бизнесмена, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), изначально собиралась компенсировать дополнительные расходы, вызванные 34% пошлинами на китайские товары. Однако действующие более высокие тарифы заставили Tesla приостановить импорт запчастей на неопределённый срок.
Это может сорвать планы компании по запуску массового производства новых моделей, намеченного на 2026 год. Для достижения этой цели необходимо начать закупку и получение комплектующих в ближайшее время.
Напомним, что 2 апреля администрация Трампа установила 10% пошлины на импорт из большинства стран. Впоследствии действие новых тарифов было приостановлено на 90 дней (кроме Китая) для проведения переговоров. Около 130 государств выразили заинтересованность в обсуждении с США новых условий торговли.