15-летнюю убийцу отца в Москве отпустили с мамой после допроса
СК: Школьницу, зарезавшую отца в квартире Москвы, передали родственникам
Место трагедии в Москве, где дочь зарезала своего отца. Обложка © Telegram / Столичный СК
Школьницу, которая утром 15 апреля расправилась со своим отцом в одной из московских квартир, отпустили на свободу и передали под присмотр мамы. Следствие нашло подтверждение слов 15-летней девочки о систематическом насилии со стороны убитого в отношении её и старшей дочери. Кроме того, в рамках расследования были допрошены родственники и друзья семьи.
«Она передана под присмотр своим родственникам. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — говорится в сообщении СК.
На данный момент в столице продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Ход расследования находится под контролем центрального аппарата СК России.
Напомним, что в Москве 15-летняя девочка по имени Алиса зарезала своего отца, конфликт в семье разгорелся из-за того, что мужчина требовал от старшей дочери оформить кредит на себя для покрытия его задолженностей. По словам соседей, с самого утра из квартиры были слышны громкие крики о помощи, а также угрозы со стороны мужчины. Мать в момент трагедии отсутствовала дома.