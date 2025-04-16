15-летнюю убийцу отца в Москве отпустили с мамой после допроса

Школьницу, которая утром 15 апреля расправилась со своим отцом в одной из московских квартир, отпустили на свободу и передали под присмотр мамы. Следствие нашло подтверждение слов 15-летней девочки о систематическом насилии со стороны убитого в отношении её и старшей дочери. Кроме того, в рамках расследования были допрошены родственники и друзья семьи.