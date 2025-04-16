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16 апреля, 06:36

15-летнюю убийцу отца в Москве отпустили с мамой после допроса

СК: Школьницу, зарезавшую отца в квартире Москвы, передали родственникам

Место трагедии в Москве, где дочь зарезала своего отца. Обложка © Telegram / Столичный СК

Место трагедии в Москве, где дочь зарезала своего отца. Обложка © Telegram / Столичный СК

Школьницу, которая утром 15 апреля расправилась со своим отцом в одной из московских квартир, отпустили на свободу и передали под присмотр мамы. Следствие нашло подтверждение слов 15-летней девочки о систематическом насилии со стороны убитого в отношении её и старшей дочери. Кроме того, в рамках расследования были допрошены родственники и друзья семьи.

«Она передана под присмотр своим родственникам. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — говорится в сообщении СК.

На данный момент в столице продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Ход расследования находится под контролем центрального аппарата СК России.

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Напомним, что в Москве 15-летняя девочка по имени Алиса зарезала своего отца, конфликт в семье разгорелся из-за того, что мужчина требовал от старшей дочери оформить кредит на себя для покрытия его задолженностей. По словам соседей, с самого утра из квартиры были слышны громкие крики о помощи, а также угрозы со стороны мужчины. Мать в момент трагедии отсутствовала дома.

Наталья Афонина
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