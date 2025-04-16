Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 07:14

Дети двух измерений: Названы особенности поколения W

Психолог Валуева: Для поколения W нет границ между реальным и цифровым миром

Малыш поколения W. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Малыш поколения W. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Для представителей поколения W, то есть детей, рождённых после 2020 года, нет границ между реальным и цифровым миром. Гибридное сознание позволяет им существовать сразу в двух измерениях, потому что современные технологии и виртуальная реальность окружают их с младенчества, рассказала психолог и гипнотерапевт Анастасия Валуева.

«Ключевые особенности следующих за альфами детей — это гибридное сознание, то есть стирание границ между реальным и цифровым миром, ориентация на виртуальное общение, соцсети, игры, VR, высокая адаптивность к технологиям...» — отметила собеседница 360.ru.

«Недотёпа» и «простофиля»: 10 слов, после которых зумеры вызовут вам скорую психиатрическую помощь
«Недотёпа» и «простофиля»: 10 слов, после которых зумеры вызовут вам скорую психиатрическую помощь

Однако, по её словам, негативными чертами чрезмерно приспособленного к виртуальному миру поколения являются потенциальные проблемы с концентрацией и эмпатией, а также клиповое мышление и отказа от реального общения. Но это в будущем, а пока что речь идёт о малышах, кому ещё не исполнилось и пяти лет.

«Родителям свойственно идти на крайние меры: например, полностью изолировать от технологий. Это естественная среда поколения W, и такой метод воспитания не приведёт ни к чему, кроме сопротивления», — подчеркнула эксперт.

Новое поколение «бета»: Какими будут дети 2025 года и как изменят мир
Новое поколение «бета»: Какими будут дети 2025 года и как изменят мир

Ранее социолог раскрыла характерные черты поколения Альфа. В частности, детей, родившихся с 2010, отличают гуманность и карьерные стремления. Кроме того, Life.ru выяснил, чем представители поколения Бета отличаются от других жителей Земли. К примеру, они рискуют разучиться писать от руки.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar