Дети двух измерений: Названы особенности поколения W

Для представителей поколения W, то есть детей, рождённых после 2020 года, нет границ между реальным и цифровым миром. Гибридное сознание позволяет им существовать сразу в двух измерениях, потому что современные технологии и виртуальная реальность окружают их с младенчества, рассказала психолог и гипнотерапевт Анастасия Валуева.

«Ключевые особенности следующих за альфами детей — это гибридное сознание, то есть стирание границ между реальным и цифровым миром, ориентация на виртуальное общение, соцсети, игры, VR, высокая адаптивность к технологиям...» — отметила собеседница 360.ru.

Однако, по её словам, негативными чертами чрезмерно приспособленного к виртуальному миру поколения являются потенциальные проблемы с концентрацией и эмпатией, а также клиповое мышление и отказа от реального общения. Но это в будущем, а пока что речь идёт о малышах, кому ещё не исполнилось и пяти лет.

«Родителям свойственно идти на крайние меры: например, полностью изолировать от технологий. Это естественная среда поколения W, и такой метод воспитания не приведёт ни к чему, кроме сопротивления», — подчеркнула эксперт.