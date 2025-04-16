«Народные мотивы западают в душу»: Раскрыт секрет популярности Кадышевой среди зумеров
Композитор Чертищев: Песни певицы Надежды Кадышевой звучат очень современно
Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Народная артистка России Надежда Кадышева сегодня находится на второй волне популярности, особым успехом она пользуется у зумеров, потому что звучит современно. Её песни молодым людям кажутся свежими, а народные мотивы западают в душу, рассказал композитор хита «Сигма-бой», продюсер Михаил Чертищев.
«Надежда Кадышева звучит на сегодняшний день очень современно, как бы парадоксально это ни звучало. Для нового поколения это свежо. В композициях «Золотого кольца» присутствует самобытность. Народные мотивы всегда западают в душу людям», — отметил собеседник издания «Абзац».
Композитор также подчеркнул, что музыка циклична, поэтому молодым авторам можно обратиться к хитам прошлых лет, если в моменте не получается придумать что-то оригинальное. К примеру, сингл Кадышевой «Плывёт веночек» вышел 20 лет назад, а «Течёт ручей» — 30.
Ранее Life.ru сообщил, что Надежда Кадышева переходит к стадионным танцполам из-за высокой популярности среди зумеров. Кроме того, семья певицы за год увеличила доход в три раза.