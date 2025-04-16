Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 08:08

«Народные мотивы западают в душу»: Раскрыт секрет популярности Кадышевой среди зумеров

Композитор Чертищев: Песни певицы Надежды Кадышевой звучат очень современно

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Народная артистка России Надежда Кадышева сегодня находится на второй волне популярности, особым успехом она пользуется у зумеров, потому что звучит современно. Её песни молодым людям кажутся свежими, а народные мотивы западают в душу, рассказал композитор хита «Сигма-бой», продюсер Михаил Чертищев.

«Надежда Кадышева звучит на сегодняшний день очень современно, как бы парадоксально это ни звучало. Для нового поколения это свежо. В композициях «Золотого кольца» присутствует самобытность. Народные мотивы всегда западают в душу людям», — отметил собеседник издания «Абзац».

Жуков и остальные: Составлен топ-10 российских звёзд по спросу среди зрителей
Жуков и остальные: Составлен топ-10 российских звёзд по спросу среди зрителей

Композитор также подчеркнул, что музыка циклична, поэтому молодым авторам можно обратиться к хитам прошлых лет, если в моменте не получается придумать что-то оригинальное. К примеру, сингл Кадышевой «Плывёт веночек» вышел 20 лет назад, а «Течёт ручей» — 30.

«На таблетках в изоляции»: Раскрыта правда о страшной болезни Кадышевой
«На таблетках в изоляции»: Раскрыта правда о страшной болезни Кадышевой

Ранее Life.ru сообщил, что Надежда Кадышева переходит к стадионным танцполам из-за высокой популярности среди зумеров. Кроме того, семья певицы за год увеличила доход в три раза.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Надежда Кадышева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar