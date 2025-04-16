Торговая война с Китаем лишит американцев даже носков

Торговая война между США и Китаем может оставить американцев без товаров первой необходимости, включая такие повседневные вещи, как носки, сообщает издание «Гуаньча».

Чжоу Ли, владелица небольшой торговой компании, поделилась, что раньше они отправляли в США до 200 тысяч пар носков каждые 3–4 месяца. Только в 2023 году из города Иу было экспортировано более 25 миллиардов пар носков, из которых 56% направлялись на американский рынок. В целом объем экспорта из Иу по всему миру в 2024 году составил 588,96 млрд юаней. Однако после введения новых пошлин поставки в США были приостановлены.

«Предполагается, что такие страны, как Пакистан, Гондурас и Сальвадор, могут занять освободившуюся нишу, но их производственные возможности пока не позволяют конкурировать с Китаем. В результате американским потребителям, вероятно, придется платить больше за аналогичные товары», — приводят текст китайского издания наши коллеги из «ИноСМИ».

Хотя США уже отменили пошлины на некоторые высокотехнологичные китайские товары — смартфоны, компьютеры, оборудование для производства чипов и микросхем — для продукции массового спроса, такой как носки, исключений ожидать не стоит.