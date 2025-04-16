Россиянин на BMW устроил погоню за пассажирским автобусом и похитил жену под дулом ружья

Водитель BMW с ружьём остановил автобус с пассажирами на Приморском шоссе Ленобласти и вывел из салона жену. На хулигана завели уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«14 апреля в 23:18 в полицию Выборгского района Ленобласти обратился водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск – Озерки». Мужчина сообщил, что немногим ранее на 43 километре Приморского шоссе водитель «БМВ» перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся», – информирует полицейский главк.