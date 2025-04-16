Россиянин на BMW устроил погоню за пассажирским автобусом и похитил жену под дулом ружья
Водитель BMW с ружьём остановил автобус в Ленобласти и вывел из салона жену
Фото © Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО
Водитель BMW с ружьём остановил автобус с пассажирами на Приморском шоссе Ленобласти и вывел из салона жену. На хулигана завели уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«14 апреля в 23:18 в полицию Выборгского района Ленобласти обратился водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск – Озерки». Мужчина сообщил, что немногим ранее на 43 километре Приморского шоссе водитель «БМВ» перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся», – информирует полицейский главк.
В отношении неадекватного мужа было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время водителя иномарки пытается разыскать и задержать полиция. О судьбе его жены также ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что полиция Москвы ищет водителя, едва не сбившего женщину возле Медицинского колледжа № 5 в 1-м Пехотном переулке на северо-западе Москвы. Позже стало известно, что его задержали. Им оказался боец ММА.