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16 апреля, 08:00

Россиянин на BMW устроил погоню за пассажирским автобусом и похитил жену под дулом ружья

Водитель BMW с ружьём остановил автобус в Ленобласти и вывел из салона жену

Фото © Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

Фото © Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

Водитель BMW с ружьём остановил автобус с пассажирами на Приморском шоссе Ленобласти и вывел из салона жену. На хулигана завели уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«14 апреля в 23:18 в полицию Выборгского района Ленобласти обратился водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск – Озерки». Мужчина сообщил, что немногим ранее на 43 километре Приморского шоссе водитель «БМВ» перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся», – информирует полицейский главк.

В отношении неадекватного мужа было возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время водителя иномарки пытается разыскать и задержать полиция. О судьбе его жены также ничего не сообщается.

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Ранее сообщалось, что полиция Москвы ищет водителя, едва не сбившего женщину возле Медицинского колледжа № 5 в 1-м Пехотном переулке на северо-западе Москвы. Позже стало известно, что его задержали. Им оказался боец ММА.

Андрей Бражников
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