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Регион
16 апреля, 08:14

В Европе посмотрели репетицию российского Парада Победы и призвали граждан «готовиться к худшему»

Bild: Репетиция российского Парада Победы подтвердила худшие опасения Европы

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Немецкое издание Bild сообщает о растущей обеспокоенности в Германии в связи с подготовкой России к празднованию Дня Победы 9 мая. Особое внимание вызвали кадры репетиции парада в Екатеринбурге, где вместо привычной исторической техники была продемонстрирована современная военная техника.

Чего тогда ждать от главного Парада в Москве, рассуждают журналисты. По их данным, Кремль готовится явить всему миру «идеальное боевое подразделение — эффективное, прагматичное и смертоносное».

Эксперты обратили внимание на отсутствие традиционных элементов прошлых парадов, таких как техника времён Второй мировой войны и ядерные ракетные комплексы. Вместо них были представлены современные вооружения: танки с противоаэростатными экранами, реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30, а также бронетранспортёры, оснащённые средствами радиоэлектронной борьбы.

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Особый интерес у Bild вызвали машины, завершавшие колонну: мостоукладчики, топливозаправщики, кареты скорой помощи и сапёрные роботы. По мнению эксперта по вопросам безопасности Нико Ланге, такие изменения свидетельствуют о смещении акцента с символизма на демонстрацию реальной боевой мощи.

«Это подтверждает худшие опасения: Россия извлекла уроки из своих прежних ошибок. Сейчас наблюдается прагматичный подход и высокая точность», — говорится в публикации.

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Напомним, что ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас пригрозила «последствиями» государствам, делегации которых будут присутствовать на Параде Победы 9 Мая в Москве. В МИДе назвали подобные выпады евронацизмом.

Марина Фещенко
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