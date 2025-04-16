В Европе посмотрели репетицию российского Парада Победы и призвали граждан «готовиться к худшему»

Немецкое издание Bild сообщает о растущей обеспокоенности в Германии в связи с подготовкой России к празднованию Дня Победы 9 мая. Особое внимание вызвали кадры репетиции парада в Екатеринбурге, где вместо привычной исторической техники была продемонстрирована современная военная техника.

Чего тогда ждать от главного Парада в Москве, рассуждают журналисты. По их данным, Кремль готовится явить всему миру «идеальное боевое подразделение — эффективное, прагматичное и смертоносное».

Эксперты обратили внимание на отсутствие традиционных элементов прошлых парадов, таких как техника времён Второй мировой войны и ядерные ракетные комплексы. Вместо них были представлены современные вооружения: танки с противоаэростатными экранами, реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30, а также бронетранспортёры, оснащённые средствами радиоэлектронной борьбы.

Особый интерес у Bild вызвали машины, завершавшие колонну: мостоукладчики, топливозаправщики, кареты скорой помощи и сапёрные роботы. По мнению эксперта по вопросам безопасности Нико Ланге, такие изменения свидетельствуют о смещении акцента с символизма на демонстрацию реальной боевой мощи.