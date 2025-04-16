В Кремле не готовы назвать точный час окончания моратория на удары по энергетике

Кремль пока не может назвать конкретное время завершения 30-дневного моратория на атаки энергетических объектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы будем вам сообщать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — отметил представитель Кремля.