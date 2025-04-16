Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 10:22

В Кремле не готовы назвать точный час окончания моратория на удары по энергетике

Кремль пока не может назвать конкретное время завершения 30-дневного моратория на атаки энергетических объектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы будем вам сообщать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — отметил представитель Кремля.

Армия России отменит мораторий на удары по энергетике Украины после приказа Путина
Армия России отменит мораторий на удары по энергетике Украины после приказа Путина

Напомним, 18 марта российский лидер Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Украиной. Но Киев не стал соблюдать взятые на себя обязательства. В итоге ВСУ почти каждый день продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры РФ. Москва уже передала Штатам данные о нарушении Киевом моратория на удары.

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Shutterstock / FOTODOM / TTstudio

Александр Юнашев
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