В Кремле не готовы назвать точный час окончания моратория на удары по энергетике
Кремль пока не может назвать конкретное время завершения 30-дневного моратория на атаки энергетических объектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы будем вам сообщать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — отметил представитель Кремля.
Напомним, 18 марта российский лидер Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Украиной. Но Киев не стал соблюдать взятые на себя обязательства. В итоге ВСУ почти каждый день продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры РФ. Москва уже передала Штатам данные о нарушении Киевом моратория на удары.
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