Мэр Вашингтона Боузер учредила ежегодный «День Александра Овечкина» 11 апреля
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер подписала декларацию об учреждении ежегодного «Дня Александра Овечкина», который отныне будет отмечаться 11 апреля. Документ опубликован на странице градоначальницы в социальной сети X.
В официальном заявлении российский хоккеист назван «лучшим бомбардиром» НХЛ, а жителям американской столицы рекомендовано присоединиться к празднованию. Дата выбрана не случайно — именно 11 апреля 2018 года Овечкин впервые поднял над головой Кубок Стэнли, приведя «Вашингтон Кэпиталз» к исторической победе.
Напомним, 6 апреля Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросив свою 895-ю шайбу в матчах НХЛ. После этого достижения нападающий «Вашингтона» обратился к болельщикам, отдельно отметив поддержку русских фанатов. К слову, сейчас Овечкин является самым богатым игроком НХЛ, он заработал 161,72 миллиона долларов.