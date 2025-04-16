Мэр Вашингтона Боузер учредила ежегодный «День Александра Овечкина» 11 апреля

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер подписала декларацию об учреждении ежегодного «Дня Александра Овечкина», который отныне будет отмечаться 11 апреля. Документ опубликован на странице градоначальницы в социальной сети X.

В официальном заявлении российский хоккеист назван «лучшим бомбардиром» НХЛ, а жителям американской столицы рекомендовано присоединиться к празднованию. Дата выбрана не случайно — именно 11 апреля 2018 года Овечкин впервые поднял над головой Кубок Стэнли, приведя «Вашингтон Кэпиталз» к исторической победе.