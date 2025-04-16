Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 19:40

Мэр Вашингтона Боузер учредила ежегодный «День Александра Овечкина» 11 апреля

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер подписала декларацию об учреждении ежегодного «Дня Александра Овечкина», который отныне будет отмечаться 11 апреля. Документ опубликован на странице градоначальницы в социальной сети X.

В официальном заявлении российский хоккеист назван «лучшим бомбардиром» НХЛ, а жителям американской столицы рекомендовано присоединиться к празднованию. Дата выбрана не случайно — именно 11 апреля 2018 года Овечкин впервые поднял над головой Кубок Стэнли, приведя «Вашингтон Кэпиталз» к исторической победе.

Американский хоккеист превзошёл рекорд Овечкина
Американский хоккеист превзошёл рекорд Овечкина

Напомним, 6 апреля Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросив свою 895-ю шайбу в матчах НХЛ. После этого достижения нападающий «Вашингтона» обратился к болельщикам, отдельно отметив поддержку русских фанатов. К слову, сейчас Овечкин является самым богатым игроком НХЛ, он заработал 161,72 миллиона долларов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar