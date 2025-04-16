Рюмка водки и еда на могиле: Церковь предостерегла христиан от языческих обрядов на Пасху

В Русской православной церкви (РПЦ) перед приходом Пасхи рассказали, почему не стоит оставлять еду на кладбищах, объяснив, что такому языческому обычаю нет места в жизни верующих христиан. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Языческие обычаи в духе рюмок водки или еды, которую оставляют на кладбище — это что-то уже совсем странное. Это некое языческое наследие, которому, мне кажется, не должно быть места в нашей жизни», — сказал Кипшидзе на пасхальной пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».