Рюмка водки и еда на могиле: Церковь предостерегла христиан от языческих обрядов на Пасху
РПЦ: Еда на кладбищах это языческий обычай, которому нет места в церковной жизни
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В Русской православной церкви (РПЦ) перед приходом Пасхи рассказали, почему не стоит оставлять еду на кладбищах, объяснив, что такому языческому обычаю нет места в жизни верующих христиан. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
«Языческие обычаи в духе рюмок водки или еды, которую оставляют на кладбище — это что-то уже совсем странное. Это некое языческое наследие, которому, мне кажется, не должно быть места в нашей жизни», — сказал Кипшидзе на пасхальной пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Он также добавил, что в целом Пасха не является подходящей для поминовения усопших. Кипшидзе порекомендовал родственникам помолиться за всех, кто уже скончался, но массово ехать на кладбища в праздник не стоит.
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