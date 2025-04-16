Послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие 8 мая в бундестаге

Представители России и Белоруссии не приедут в Берлин на мероприятие, организованное в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом. Послов двух стран просто не пригласили в немецкий бундестаг 8 мая, сообщает РИА «Новости».

«На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей», — сообщили в пресс-службе.