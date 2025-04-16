Послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие 8 мая в бундестаге
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Представители России и Белоруссии не приедут в Берлин на мероприятие, организованное в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом. Послов двух стран просто не пригласили в немецкий бундестаг 8 мая, сообщает РИА «Новости».
«На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей», — сообщили в пресс-службе.
В результате проведения данной оценки и было принято решение, что послы Российской Федерации и Белоруссии не будут приглашены. Также Германия решила отказаться от более широкого международного присутствия. При этом 8 мая в бундестаге выступит с речью президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ранее сообщалось, что против российской стороны в очередной раз пошёл и Владимир Зеленский. Он решил не допустить поездку президента США на 9 Мая в Москву и придумал предложить европейским политикам посетить Киев в этот праздничный день, чтобы подчеркнуть свою силу. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас одобрила такую инициативу и отметила, что Брюссель не поддерживает выезды в Россию даже на Парад Победы.