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Регион
16 апреля, 15:47

Экс-губернатора Курской области Смирнова доставили в суд в Москве

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в Мещанском суде Москвы. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в Мещанском суде Москвы. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов доставлен в Мещанский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения.

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в Мещанском суде Москвы. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича», — говорится в сообщении.

Бывший курский губернатор Смирнов перед задержанием попал в кардиоцентр
Бывший курский губернатор Смирнов перед задержанием попал в кардиоцентр

Напомним, утром 16 апреля Смирнова задержали дома в Курске. С обысками пришли также к его бывшему заместителю Алексею Дедову. Чиновники подозреваются в том, что при их покровительстве было похищено более 200 млн рублей через структуры Корпорации развития Курской области. Алексею Смирнову и Алексею Дедову может грозить 10 лет колонии.

Александра Вишнякова
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