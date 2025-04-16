Экс-губернатора Курской области Смирнова доставили в суд в Москве

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов доставлен в Мещанский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения.

«В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича», — говорится в сообщении.