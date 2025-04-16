Экс-губернатора Курской области Смирнова доставили в суд в Москве
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в Мещанском суде Москвы. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов доставлен в Мещанский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения.
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в Мещанском суде Москвы. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
«В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 16 апреля Смирнова задержали дома в Курске. С обысками пришли также к его бывшему заместителю Алексею Дедову. Чиновники подозреваются в том, что при их покровительстве было похищено более 200 млн рублей через структуры Корпорации развития Курской области. Алексею Смирнову и Алексею Дедову может грозить 10 лет колонии.