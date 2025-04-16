В Ярославской области задержаны глава Гаврилов-Ямского района и местный депутат за схемы с закупками

По версии следствия, в 2023 году глава района и его помощник создали условия для победы своих компаний в конкурсах на выполнение строительных работ для социальных, спортивных и образовательных учреждений. Они включали в конкурсные документы невыполнимые требования, чтобы другие участники не могли участвовать. Это привело к тому, что выиграли только их компании, с которыми заключили контракты по завышенным ценам. В результате этих действий конкуренция была нарушена, а бюджету был причинен ущерб в размере не менее 8 миллионов рублей, которые были переведены на счета подконтрольных им организаций и людей.