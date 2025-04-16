В Ярославской области задержаны глава Гаврилов-Ямского района и местный депутат за схемы с закупками
Задержан глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Андрей Сергеичев
В Ярославской области задержали руководителя Гаврилов-Ямского муниципального района Андрея Сергеичева. Об этом сообщает СК РФ.
В Ярославской области задержали главу Гаврилов-Ямского района. Видео © Telegram / Следком
«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Гаврилов-Ямского района Ярославской области и депутата муниципалитета. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности)», — говорится в сообщении СК.
По версии следствия, в 2023 году глава района и его помощник создали условия для победы своих компаний в конкурсах на выполнение строительных работ для социальных, спортивных и образовательных учреждений. Они включали в конкурсные документы невыполнимые требования, чтобы другие участники не могли участвовать. Это привело к тому, что выиграли только их компании, с которыми заключили контракты по завышенным ценам. В результате этих действий конкуренция была нарушена, а бюджету был причинен ущерб в размере не менее 8 миллионов рублей, которые были переведены на счета подконтрольных им организаций и людей.
Ранее Life.ru сообщал, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали дома в Курске. С обысками пришли также к его бывшему заместителю Алексею Дедову. Чиновников подозревают в том, что под их защитой было похищено свыше 200 миллионов рублей через структуры Корпорации развития Курской области. Алексею Смирнову и Алексею Дедову может грозить до 10 лет лишения свободы.
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