Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес западных стран и украинских властей в связи с инцидентом в Сумах. В личном телеграм-канале дипломат заявила, что все обвинявшие Россию в ударе по мирным жителям должны «публично извиниться перед мировым сообществом» после того, как украинская сторона сама прояснила обстоятельства произошедшего.

Захарова обратила внимание на поспешные обвинения европейских лидеров, которые, по её словам, «в приступе русофобской истерии» использовали этот инцидент для очередных нападок на Россию, не разобравшись в ситуации. Особое возмущение представителя МИД вызвали действия главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, который, согласно её утверждениям, намеренно организовал присутствие женщин и детей рядом с военными. А Владимир Зеленский лишь подчеркнул вину украинской стороны, распорядившись снять руководителя ОВА с должности.

«Когда же была ликвидирована сходка боевиков — все в одно горло начали обвинять Россию. А когда выяснилось, что прикрыли этих упырей власти детьми специально, что-то все замолчали. По логике, после этих публикаций и отставок, они теперь должны на колени встать перед всем миром», — сказано в посте Захаровой.