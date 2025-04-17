Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 00:33

Самозапретом на кредиты уже воспользовались 10 млн россиян

НБКИ: Самозапрет на кредиты установили 10 млн россиян за 1,5 месяца

Самозапрет на «Госуслугах» установили 10 млн россиян. Обложка © Life.ru

Самозапрет на «Госуслугах» установили 10 млн россиян. Обложка © Life.ru

В течение полутора месяцев 10 миллионов россиян решили ограничить свои возможности по получению кредитов. Большинство из них живут в Москве. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Самыми активными пользователями сервиса стали москвичи, жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Республики Башкортостан.

Россиянам предложили установить самозапрет на снятие наличных вслед за кредитами
Россиянам предложили установить самозапрет на снятие наличных вслед за кредитами

«Граждане стремились быстрее приступить к самостоятельной защите от возможных действий мошенников»,отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков в комментарии для ТАСС.

Как сообщал Life.ru, с 1 марта заработал механизм самозапрета на кредиты, который поможет бороться с мошенниками. В Минцифры объяснили, как активировать этот механизм для кредитов и микрозаймов. В первый месяц работы сервиса им воспользовались почти восемь миллионов россиян.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости экономики
  • Госуслуги
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar