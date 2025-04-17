Самозапретом на кредиты уже воспользовались 10 млн россиян
НБКИ: Самозапрет на кредиты установили 10 млн россиян за 1,5 месяца
Самозапрет на «Госуслугах» установили 10 млн россиян. Обложка © Life.ru
В течение полутора месяцев 10 миллионов россиян решили ограничить свои возможности по получению кредитов. Большинство из них живут в Москве. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Самыми активными пользователями сервиса стали москвичи, жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Республики Башкортостан.
«Граждане стремились быстрее приступить к самостоятельной защите от возможных действий мошенников», — отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков в комментарии для ТАСС.
Как сообщал Life.ru, с 1 марта заработал механизм самозапрета на кредиты, который поможет бороться с мошенниками. В Минцифры объяснили, как активировать этот механизм для кредитов и микрозаймов. В первый месяц работы сервиса им воспользовались почти восемь миллионов россиян.