Александр Овечкин
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Регион
17 апреля, 04:25

«Вашингтон» Овечкина узнал соперника по первому раунду плей-офф Кубка Стэнли

«Вашингтон» узнал соперника по первому раунду плей-офф Кубка Стэнли. Обложка © Х / Washington Capitals

«Вашингтон» узнал соперника по первому раунду плей-офф Кубка Стэнли. Обложка © Х / Washington Capitals

Команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли сыграет против «Монреаль Канадиенс», который обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 и обеспечил себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Особый интерес представляет противостояние Овечкина с дебютантом НХЛ Иваном Демидовым. Российский новичок «Канадиенс» ярко заявил о себе, набрав 2 очка (1 гол + 1 передача) в своей первой игре в лиге.

Российский вундеркинд Демидов мощно ворвался в НХЛ, заставив трибуны скандировать его имя
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«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции с 111 очками, но не смог завоевать Президентский кубок (главный трофей регулярки), который достался «Виннипег Джетс».

Заключительный матч регулярного чемпионата «Кэпиталз» против «Питтсбург Пингвинз» состоится 18 апреля в 2:00 по московскому времени. Эта игра уже не повлияет на турнирное положение команды перед плей-офф.

Напоминим, что 6 апреля Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в истории НХЛ, превзойдя легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. После этого выдающегося достижения нападающий «Вашингтона» выразил благодарность своим поклонникам, особенно подчеркнув важность поддержки русских фанатов.

Мэр Вашингтона Боузер учредила ежегодный «День Александра Овечкина» 11 апреля
Мэр Вашингтона Боузер учредила ежегодный «День Александра Овечкина» 11 апреля
Артём Гапоненко
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