«Вашингтон» Овечкина узнал соперника по первому раунду плей-офф Кубка Стэнли
«Вашингтон» узнал соперника по первому раунду плей-офф Кубка Стэнли. Обложка © Х / Washington Capitals
Команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли сыграет против «Монреаль Канадиенс», который обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 и обеспечил себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Особый интерес представляет противостояние Овечкина с дебютантом НХЛ Иваном Демидовым. Российский новичок «Канадиенс» ярко заявил о себе, набрав 2 очка (1 гол + 1 передача) в своей первой игре в лиге.
«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции с 111 очками, но не смог завоевать Президентский кубок (главный трофей регулярки), который достался «Виннипег Джетс».
Заключительный матч регулярного чемпионата «Кэпиталз» против «Питтсбург Пингвинз» состоится 18 апреля в 2:00 по московскому времени. Эта игра уже не повлияет на турнирное положение команды перед плей-офф.
Напоминим, что 6 апреля Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в истории НХЛ, превзойдя легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. После этого выдающегося достижения нападающий «Вашингтона» выразил благодарность своим поклонникам, особенно подчеркнув важность поддержки русских фанатов.