«Вашингтон» Овечкина узнал соперника по первому раунду плей-офф Кубка Стэнли

Команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли сыграет против «Монреаль Канадиенс», который обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 и обеспечил себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Особый интерес представляет противостояние Овечкина с дебютантом НХЛ Иваном Демидовым. Российский новичок «Канадиенс» ярко заявил о себе, набрав 2 очка (1 гол + 1 передача) в своей первой игре в лиге.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции с 111 очками, но не смог завоевать Президентский кубок (главный трофей регулярки), который достался «Виннипег Джетс».

Заключительный матч регулярного чемпионата «Кэпиталз» против «Питтсбург Пингвинз» состоится 18 апреля в 2:00 по московскому времени. Эта игра уже не повлияет на турнирное положение команды перед плей-офф.