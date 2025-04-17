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17 апреля, 07:04

«Пятая колонна»: В Москве хотят закрыть бар после празднования 76-летия Пугачёвой

Глава ФПБК Бородин требует закрыть бар в Москве, где отметили 76-летие Пугачёвой

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин инициирует проверку заведения, в котором отметили день рождения Аллы Пугачёвой. 15 апреля в столичном баре Na izi собрались поклонники творчества Примадонны, а также директор артистки Елена Чупракова, её экс-домработница Людмила Дороднова и музыкальный критик Артур Гаспарян.

Алла Пугачёва с цветами. Фото © absatz.media

Алла Пугачёва с цветами. Фото © absatz.media

Пока Пугачёва с мужем-иноагентом справляли праздник на чужбине, весёлая компания фанатов и приближённых развлекалась в Москве. Теперь общественник хочет закрыть заведение. Своими планами он поделился в беседе с изданием «Абзац».

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«Пугачёва не иноагент, но её позицию мы знаем. Она поддерживает пятую колонну. Поклонников артистки можно назвать спящей ячейкой – это как бомба замедленного действия. Все знают, что певица – предатель Родины. Такое заведение надо закрыть. Мы инициируем сегодня проверку бара, вплоть до того, как они платят налоги», — отметил Бородин.

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Напомним, 15 апреля 2025 года Алла Пугачёва отметила 76-летие. Праздник она провела в компании мужа и детей на Кипре. К слову, в этот день Галкин* нашёл для жены всего три слова. Сама Пугачёва в день рождения поделилась фото с мужем на яхте.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Борис Эльфанд
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