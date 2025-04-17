Подполье сообщило о серии прилётов в Сумах

Несколько взрывов прогремело этой ночью в Сумах. Как сообщил подпольщик Сергей Лебедев, было четыре атаки, одна из которых вылилась в серию прилётов с серьёзной детонацией.

Так, в 00:50 взрывы слышали в районе хлебокомбината, где в ангарах находилась тяжёлая техника. Через пять минут был ещё один в этот район, сопровождавшийся очень продолжительной детонацией. Ещё спустя 10 минут серия взрывов прогремела в направлении дач возле аэропорта.

«Дачи облюбовали операторы БПЛА из-за близости к аэропорту и возможности запуска крупных БПЛА самолётного типа. На территории аэропорта осталось несколько зданий, которые военные используют как казармы и склады. Один из взрывов сопровождался большим выбросом пламени», — заявил Лебедев.

В 1:25 прилёт зафиксировали в пригороде Барановка. По данным подполья, там находится более десятка небольших подразделений с военной техникой.