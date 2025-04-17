Подполье сообщило о серии прилётов в Сумах
Подпольщик Лебедев сообщил о четырёх атаках в Сумах
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Несколько взрывов прогремело этой ночью в Сумах. Как сообщил подпольщик Сергей Лебедев, было четыре атаки, одна из которых вылилась в серию прилётов с серьёзной детонацией.
Так, в 00:50 взрывы слышали в районе хлебокомбината, где в ангарах находилась тяжёлая техника. Через пять минут был ещё один в этот район, сопровождавшийся очень продолжительной детонацией. Ещё спустя 10 минут серия взрывов прогремела в направлении дач возле аэропорта.
«Дачи облюбовали операторы БПЛА из-за близости к аэропорту и возможности запуска крупных БПЛА самолётного типа. На территории аэропорта осталось несколько зданий, которые военные используют как казармы и склады. Один из взрывов сопровождался большим выбросом пламени», — заявил Лебедев.
В 1:25 прилёт зафиксировали в пригороде Барановка. По данным подполья, там находится более десятка небольших подразделений с военной техникой.
Также регулярно поступают сообщения, что в детских лагерях размещаются военные, а на базах «Хвойная» и «Чайка» замечены англоязычные военные на бронированных машинах. По словам Лебедева, именно там могли формироваться группы диверсантов, которые собирались идти на подмогу окружённым в селе Горналь и монастыре ВСУшникам.
Напомним, что 13 апреля Армия России двумя ракетами «Искандер-М» атаковала объект в Сумах. Как позже подтвердили в МО РФ, в этот момент там проходила церемония награждения военнослужащих ВСУ в присутствии иностранных военных специалистов. В результате уничтожено более 60 солдат и офицеров противника.