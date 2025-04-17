Омбудсмены Киргизии и России обсудили задержание мигрантов в московской бане

Омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева и Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова провели встречи, в ходе которой обсуждалась ситуация с задержанием киргизских мигрантов в Москве. Переговоры прошли в столице России и были посвящены вопросам взаимодействия в сфере защиты прав граждан обеих стран, сообщается на официальном сайте киргизского омбудсмена.

Особое внимание было уделено инциденту, произошедшему 10 апреля в банном комплексе «Бодрость», где в ходе полицейского рейда были задержаны 59 иностранных граждан. По данным правоохранительных органов, 25 из них обвиняются в нарушении миграционного законодательства, в отношении этих лиц составлены протоколы.

Джаманбаева выразила обеспокоенность действиями силовиков, отметив, что, согласно видеозаписям, есть основания для обсуждения соразмерности применённых мер. Она подчеркнула, что любые действия административного или силового характера должны соответствовать процессуальным стандартам и международным обязательствам, особенно учитывая членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе.