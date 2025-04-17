Омбудсмены Киргизии и России обсудили задержание мигрантов в московской бане
Фото © Пресс-служба Уполномоченной по правам человека в России
Омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева и Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова провели встречи, в ходе которой обсуждалась ситуация с задержанием киргизских мигрантов в Москве. Переговоры прошли в столице России и были посвящены вопросам взаимодействия в сфере защиты прав граждан обеих стран, сообщается на официальном сайте киргизского омбудсмена.
Особое внимание было уделено инциденту, произошедшему 10 апреля в банном комплексе «Бодрость», где в ходе полицейского рейда были задержаны 59 иностранных граждан. По данным правоохранительных органов, 25 из них обвиняются в нарушении миграционного законодательства, в отношении этих лиц составлены протоколы.
Джаманбаева выразила обеспокоенность действиями силовиков, отметив, что, согласно видеозаписям, есть основания для обсуждения соразмерности применённых мер. Она подчеркнула, что любые действия административного или силового характера должны соответствовать процессуальным стандартам и международным обязательствам, особенно учитывая членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе.
В свою очередь, Москалькова заверила, что ситуация будет находиться под её контролем. Она подчеркнула важность соблюдения прав добропорядочных граждан даже в условиях усиленных мер безопасности.
Ранее сообщалось, что в одной из бань Москвы прошёл полицейский рейд. В ходе него правоохранители выявили более 20 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ. Позднее МИД Киргизии официально обратился к российской стороне с просьбой предоставить сведения о задержанных. В МВД России уточнили, что в ходе рейда полицейские не допустили противоправных действий. В свою очередь, киргизское Министерство труда, социального обеспечения и миграции также сообщило, что от задержанных не поступало официальных жалоб на действия сотрудников полиции.