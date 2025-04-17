Россиянам объяснили, как вернуть деньги за бесполезные онлайн-курсы

Рынок дистанционных образовательных услуг становится всё более популярным и охватывает множество направлений. Однако заранее оценить качество онлайн-курсов практически невозможно, поэтому важно перед подписанием договора изучить и его, и сайт онлайн-школы, рассказала юрист Арина Сорокина.

Эксперт рекомендовала проверить наличие у школы лицензии на образовательную деятельность и ознакомиться со списком приглашённых педагогов. Особое внимание следует уделить договору и программе курса, в том числе условиям возврата оплаты и расторжения документа.

По словам эксперта, иногда оферта содержит условия, согласно которым услуги считаются оказанными с момента предоставления доступа к платформе. В таком случае вернуть деньги возможно только при доказательстве низкого качества курса и несоответствия заявленному описанию. Юрист также посоветовала проверить наличие судебных разбирательств с участием онлайн-школы.

«Возможно, эта онлайн-школа уже является активным участником судебных разбирательств, инициированных недовольными учениками. При осуществлении оплаты внимательно проверяйте банковские реквизиты и как именно производится оплата», — призвала собеседница «Газеты.ru».