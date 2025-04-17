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Регион
17 апреля, 09:53

В Кремле ответили на сравнение переговоров 9 Мая с Ялтинской конференцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Charkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Charkin

На полях празднования Дня Победы в Москве действительно запланированы содержательные переговоры, но к Ялтинской конференции 1945 года их приравнивать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, будет много гостей. Полный список своевременно опубликуем. Мы этому рады и готовы оказать радушный приём. Разумеется, на полях мероприятия состоятся и переговоры... Нет, носить элементы Ялтинской конференции 1945 года не будет», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что более 20 зарубежных лидеров — глав государств и правительств — станут гостями Парада в честь 80-летия Победы в Москве. Против торжеств оказалось руководство ЕС: так, ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в РФ 9 Мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжествах.

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Александра Вишнякова
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