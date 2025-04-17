ВСУшник анонимно раскрыл WP убийственный просчёт офицеров в Сумах, за который его могут убрать
WP: Солдат ВСУ подтвердил, что в Сумах в момент удара проходило награждение
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В украинском городе Сумы действительно проходила церемония награждения военных в момент, когда Российская армия нанесла удар по скоплению киевских бойцов 13 апреля. Солдат ВСУ Александр, который в этот момент находился в подвале здания Сумского университета вместе с сослуживцами из 117-й бригады, рассказал об этом Washington Post.
В этот момент его шестилетняя дочь вместе с супругой была на улице рядом с местом церемонии, ребёнок получил осколочное ранение в лёгкое, а папа не мог помочь, потому что находился в безопасности под землёй в ожидании сигнала об отбое. После ударов жители Сум направили ярость на ВСУ за церемонию награждения военных в жилом секторе.
«Александр сказал, что проведение мероприятия в Сумах было ненужным и безответственным. Город находится всего в 18 милях от российской границы, не имеет адекватной противовоздушной обороны и регулярно подвергается атакам. Россияне могли перехватить сообщения или быть проинформированными местным коллаборационистом о планах», – объяснило издание.
Александр добавил, что планы проведения военного шествия, вероятно, привлекли внимание России. Газета отметила также, что их собеседник решил остаться анонимным из страха возмездия со стороны высшего командования ВСУ за правду о просчёте.
Напомним, что 13 апреля Российская армия нанесла удар ракетами «Искандер-М» по объекту в Сумах. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в это время на месте проходила церемония награждения военнослужащих ВСУ с участием иностранных военных специалистов. В результате атаки был ликвидирован украинский полковник Юрий Юла.