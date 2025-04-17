ВСУшник анонимно раскрыл WP убийственный просчёт офицеров в Сумах, за который его могут убрать

В украинском городе Сумы действительно проходила церемония награждения военных в момент, когда Российская армия нанесла удар по скоплению киевских бойцов 13 апреля. Солдат ВСУ Александр, который в этот момент находился в подвале здания Сумского университета вместе с сослуживцами из 117-й бригады, рассказал об этом Washington Post.

В этот момент его шестилетняя дочь вместе с супругой была на улице рядом с местом церемонии, ребёнок получил осколочное ранение в лёгкое, а папа не мог помочь, потому что находился в безопасности под землёй в ожидании сигнала об отбое. После ударов жители Сум направили ярость на ВСУ за церемонию награждения военных в жилом секторе.

«Александр сказал, что проведение мероприятия в Сумах было ненужным и безответственным. Город находится всего в 18 милях от российской границы, не имеет адекватной противовоздушной обороны и регулярно подвергается атакам. Россияне могли перехватить сообщения или быть проинформированными местным коллаборационистом о планах», – объяснило издание.