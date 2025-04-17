Неузнаваемая Пугачёва после дня рождения обратилась к своим врагам

Сбежавшая из России певица Алла Пугачёва, которая на днях отметила свой 76-й день рождения, вышла на связь в социальных сетях после скромного торжества. Она поблагодарила всех, кто вспомнил о её празднике, и заверила, что поздравлений было очень много.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

«Спасибо за эсэмески, за поздравления. Спасибо моим поклонникам и врагам за то, что вы позволяете разукрасить мою жизнь разными красками. Я, конечно, внутри художник. Эта картина меняется постоянно, мне очень интересно, как жизнь е дальше нарисует», — заявила в своём видеообращении наша бывшая Примадонна.

Трудно не согласиться с тем, что на этих кадрах Аллу Пугачёву довольно трудно узнать. Возможно, певица прибегала к подтяжке средней трети лица, блефаропластике и коррекции области скул — устранению мешков и носослёзных борозд. При артикуляции можно заметить признаки одностороннего пареза: верхняя губа двигается неестественно вверх и вправо, тогда как нижняя остаётся вялой. Это может быть связано с последствиями неудачной пластической операции или чрезмерным использованием ботулотоксина.