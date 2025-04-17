Медведев назвал ремонт военной техники на передовой героическим трудом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что восстановление бронемашин и другой техники непосредственно на линии фронта является поистине героическим делом. Сегодня он побывал на заводе в Армавире (Краснодарский край), где провёл совещание, посвящённое ремонту и модернизации бронетанковой техники.
«Причём часть работников занимается этой деятельностью не в обычных цехах, а по сути прямо в боевых условиях, на специальных пунктах, которые развёрнуты недалеко от линии боевого соприкосновения. Вне всякого сомнения, это героический труд, который востребован в ходе проведения специальной военной операции. Хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить всех, кто занимается производственными задачами», — сказал Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев назвал будущего канцлера Германии Фридриха Мерца нацистом. Это заявление прозвучало в ответ на высказывания немецкого политика об ударе по Крымскому мосту. До этого немецкий политик говорил о возможности передачи Украине крылатых ракет Taurus, но только при условии, что это будет согласовано с другими странами ЕС. Однако даже в ФРГ это сочли безумием.
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