Медведев назвал ремонт военной техники на передовой героическим трудом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что восстановление бронемашин и другой техники непосредственно на линии фронта является поистине героическим делом. Сегодня он побывал на заводе в Армавире (Краснодарский край), где провёл совещание, посвящённое ремонту и модернизации бронетанковой техники.

«Причём часть работников занимается этой деятельностью не в обычных цехах, а по сути прямо в боевых условиях, на специальных пунктах, которые развёрнуты недалеко от линии боевого соприкосновения. Вне всякого сомнения, это героический труд, который востребован в ходе проведения специальной военной операции. Хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить всех, кто занимается производственными задачами», — сказал Медведев.