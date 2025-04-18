Ложки, иконы, роутеры: Опубликовано фото с рынка «трофеев» в Киеве, добытых в Курской области

В Интернете распространились снимки с рынка в Киеве, где торгуют вещами, украденными в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник мракоборцев».

Согласно сообщению, на одном из киевских рынков действует лавка, где выставлены на продажу самые разные предметы: от украденных роутеров и устаревших телефонов до икон, медалей, ложек и старинных книг. Особой популярностью пользуются вещи, которые могут заинтересовать европейских коллекционеров, готовых выкупить раритеты.