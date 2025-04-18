Ложки, иконы, роутеры: Опубликовано фото с рынка «трофеев» в Киеве, добытых в Курской области
Появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное в Курской области
Украденные у россиян иконы, роутеры и ложки на Украине считают трофеями. Обложка © Telegram / «Дневник мракоборцев»
В Интернете распространились снимки с рынка в Киеве, где торгуют вещами, украденными в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник мракоборцев».
Согласно сообщению, на одном из киевских рынков действует лавка, где выставлены на продажу самые разные предметы: от украденных роутеров и устаревших телефонов до икон, медалей, ложек и старинных книг. Особой популярностью пользуются вещи, которые могут заинтересовать европейских коллекционеров, готовых выкупить раритеты.
Особой популярностью пользуются вещи, которые могут заинтересовать европейских коллекционеров, готовых выкупить раритеты. Перед вещами стоит табличка с надписью «трофеи с Курщины».
Между тем в ОП сообщили о беспрецедентном уровне грабежей и мародерства, происходящих в оккупированных Вооруженными силами Украины районах Курской области. Украинские военные даже организовывали «туры» для желающих поучаствовать в разграблении того, что осталось в российских сёлах. Однако мародёрство — не самое страшное, чем занимались бойцы ВСУ на Курщине. Регулярно всплывают данные о зверствах, учинённых ими над мирными россиянами. На днях стало известно, что бойцы ВСУ отрезали голову 10-летней девочке под Суджей.