Слуцкий готовит жалобу в Генпрокуратуру на автора слов об узбекской «экспансии»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий намерен направить запросы в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность пребывания и деятельности на территории нашей страны бывшего главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова.

Поводом для обращения стали высказывания Исмаилова в интервью, в котором тот заявил, что «узбеки хотят заселить Россию». Он отметил, что «экспансия» уже началась, ссылаясь на повсеместное распространение точек общепита с вывеской «Чайхана», традиционной посуды и кальянов, а также на большие узбекские семьи, проживающие в нашей стране.

«ЛДПР намерена добиться полной проверки деятельности этого «лидера по оказанию миграционных услуг». Несмотря на наличие российского гражданства, его риторика вызывает вопросы. Мы подготовим соответствующие запросы — проверим всё: от въезда в страну и легализации до бизнеса, сделок и участия в работе диаспоры», — заявил Слуцкий в беседе с РИА «Новости».