Слуцкий готовит жалобу в Генпрокуратуру на автора слов об узбекской «экспансии»
Слуцкий призвал проверить экс-главу узбекской диаспоры Бахрома Исмаилова
Фото © Пресс-служба Госдумы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий намерен направить запросы в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность пребывания и деятельности на территории нашей страны бывшего главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова.
Поводом для обращения стали высказывания Исмаилова в интервью, в котором тот заявил, что «узбеки хотят заселить Россию». Он отметил, что «экспансия» уже началась, ссылаясь на повсеместное распространение точек общепита с вывеской «Чайхана», традиционной посуды и кальянов, а также на большие узбекские семьи, проживающие в нашей стране.
«ЛДПР намерена добиться полной проверки деятельности этого «лидера по оказанию миграционных услуг». Несмотря на наличие российского гражданства, его риторика вызывает вопросы. Мы подготовим соответствующие запросы — проверим всё: от въезда в страну и легализации до бизнеса, сделок и участия в работе диаспоры», — заявил Слуцкий в беседе с РИА «Новости».
Он также добавил, что, по его мнению, высказывания Исмаилова, несмотря на их вызывающий характер, указывают на существующие проблемы, которые, по словам политика, требуют немедленного реагирования. Слуцкий отметил, что Исмаилов является гражданином России и этническим узбеком.