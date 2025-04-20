Будет использовать дезинформацию: В Совфеде усомнились, что Киев примет пасхальное перемирие
Сенатор Карасин: Киев будет использовать лжеинформацию для нарушения перемирия
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Слова Владимира Зеленского о пасхальном перемирии свидетельствуют о том, что Киев намерен использовать дезинформацию для его срыва. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
«Я считаю, что украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное. И будет болтовня, средства массовой информации подключены и так далее», — приводит слова политика РИА «Новости».
Сенатор отметил, что такая позиция отражает недоговоспособность Киева в широком масштабе.
Как информировал Life.ru, президент РФ Владимир Путин накануне Пасхи объявил о временном прекращении боевых действий в честь праздника Светлого Воскресения. С 18:00 19 апреля и до полуночи 21 апреля российские военные не будут вести огонь. Владимир Зеленский сначала не принял предложение о перемирии, но затем всё же согласился. После этого стало известно, что украинские военные получили приказ не стрелять по позициям российских войск. Однако Владимир Сальдо, глава Херсонской области, сообщил о нарушении украинскими военными режима прекращения огня.