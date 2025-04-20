Будет использовать дезинформацию: В Совфеде усомнились, что Киев примет пасхальное перемирие

Слова Владимира Зеленского о пасхальном перемирии свидетельствуют о том, что Киев намерен использовать дезинформацию для его срыва. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Я считаю, что украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное. И будет болтовня, средства массовой информации подключены и так далее», — приводит слова политика РИА «Новости».