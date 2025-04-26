Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире, но выдвинул условие
Зеленский допускает переговоры о мире при условии прекращения огня
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам об урегулировании на Украине в любом формате и с любым представителем. При этом он выдвинул условие — полное прекращение огня.
«Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно…когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал — это полное и безусловное прекращение огня», — сообщил Зеленский.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявлял с 19 по 21 апреля пасхальное перемирие. Однако киевский режим не прекратил огонь: удары наносились около пяти тысяч раз. Тем временем на территориях Украины не зафиксировали ни одной атаки. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Сейчас Зеленский всячески оттягивает урегулирование конфликта — он отвергает предложение Дональда Трампа об уступке территорий.