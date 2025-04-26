Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире, но выдвинул условие

Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам об урегулировании на Украине в любом формате и с любым представителем. При этом он выдвинул условие — полное прекращение огня.

«Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно…когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал — это полное и безусловное прекращение огня», — сообщил Зеленский.