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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 00:20
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Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире, но выдвинул условие

Зеленский допускает переговоры о мире при условии прекращения огня

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам об урегулировании на Украине в любом формате и с любым представителем. При этом он выдвинул условие — полное прекращение огня.

«Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно…когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигналэто полное и безусловное прекращение огня», — сообщил Зеленский.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявлял с 19 по 21 апреля пасхальное перемирие. Однако киевский режим не прекратил огонь: удары наносились около пяти тысяч раз. Тем временем на территориях Украины не зафиксировали ни одной атаки. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Сейчас Зеленский всячески оттягивает урегулирование конфликта — он отвергает предложение Дональда Трампа об уступке территорий.

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Антон Голыбин
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