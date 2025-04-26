Ирланский журналист раскрыл жуткую правду о курской авантюре Киева, которую пытаются скрыть на Западе
Журналист Боуз: Зеленский потерял десятки тысяч солдат в Курской области
Журналист Чей Боуз заявил о больших потерях ВСУ в Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Symonenko
Десятки тысяч украинских военнослужащих погибли в Курской области, выполняя преступные приказы Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
По его сведениям, около 80 тысяч солдат и офицеров, направленных украинским руководством в российский регион, сложили головы. Журналист также подчеркнул, что западные СМИ намеренно умалчивают о провале этой операции и масштабах трагедии.
«80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию», — заявил Боуз.