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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 19:51
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Ирланский журналист раскрыл жуткую правду о курской авантюре Киева, которую пытаются скрыть на Западе

Журналист Боуз: Зеленский потерял десятки тысяч солдат в Курской области

Журналист Чей Боуз заявил о больших потерях ВСУ в Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Symonenko

Журналист Чей Боуз заявил о больших потерях ВСУ в Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Symonenko

Десятки тысяч украинских военнослужащих погибли в Курской области, выполняя преступные приказы Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его сведениям, около 80 тысяч солдат и офицеров, направленных украинским руководством в российский регион, сложили головы. Журналист также подчеркнул, что западные СМИ намеренно умалчивают о провале этой операции и масштабах трагедии.

«80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию», — заявил Боуз.
Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ
Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ

Ранее сообщалось о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Кремль публиковал кадры доклада президенту Владимиру Путину об успешнй зачистке региона от врага. Глава государства выразил благодарность военнослужащим за проявленные мужество и героизм.

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Антон Голыбин
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