Десятки тысяч украинских военнослужащих погибли в Курской области, выполняя преступные приказы Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его сведениям, около 80 тысяч солдат и офицеров, направленных украинским руководством в российский регион, сложили головы. Журналист также подчеркнул, что западные СМИ намеренно умалчивают о провале этой операции и масштабах трагедии.