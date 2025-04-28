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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 08:16
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В Кремле отреагировали на устаревшие разведданные Зеленского о силах ВСУ в Курской области

Песков призвал ориентироваться на слова Путина по ситуации в Курской области

Дмитрий Песков. Обложка © Lief.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Lief.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о якобы нахождении украинских военных под Курском. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальную информацию, предоставляемую главой российского государства.

«Я предлагаю вам всё-таки ориентироваться на слова нашего президента», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил 26 апреля о полном освобождении региона. Кремль опубликовал видео с докладом Путину. А 27 апреля глава киевского режима заявил, что украинская армия якобы до сих пор ведёт боевые действия в курском приграничье. Устаревшие разведданные он выдал после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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Наталья Афонина
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