В Кремле отреагировали на устаревшие разведданные Зеленского о силах ВСУ в Курской области
Песков призвал ориентироваться на слова Путина по ситуации в Курской области
Дмитрий Песков. Обложка © Lief.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о якобы нахождении украинских военных под Курском. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальную информацию, предоставляемую главой российского государства.
«Я предлагаю вам всё-таки ориентироваться на слова нашего президента», — ответил Песков на вопрос журналистов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил 26 апреля о полном освобождении региона. Кремль опубликовал видео с докладом Путину. А 27 апреля глава киевского режима заявил, что украинская армия якобы до сих пор ведёт боевые действия в курском приграничье. Устаревшие разведданные он выдал после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским.