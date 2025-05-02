Потомки вождя: кто они, эти Ульяновы XXI века, где они сейчас и почему ходят слухи, что род Ленина проклят

В Советском Союзе о личной жизни Ленина говорили много, но избирательно. Нам рассказывали про его счастливое детство, про кудрявого мальчика Володю со значков октябрят, про то, как он учился и рос. Но вот про детей Ильича — ни слова. И причина проста — их у него не было.

Надежда Крупская, верная жена вождя, страдала от серьёзного заболевания щитовидной железы. Эта болезнь сделала невозможным рождение детей, и Владимир Ильич, так ратовавший за светлое будущее чужих чад, своих так и не увидел. Ходили, конечно, слухи о внебрачных детях от Инессы Арманд — женщины, к которой у Ленина были не только идеологические чувства. Но эти истории так и остались в категории «а может быть». Сталин, кстати, сделал всё, чтобы информация о любовном треугольнике не просочилась в официальную историю.

Семейное проклятие Ульяновых

Дети Ленина и Крупской: почему у них не было наследников. Фото © Wikipedia / И. Лещенко

Казалось бы, у человека, выросшего в большой семье с пятью братьями и сёстрами, должно было остаться много племянников и племянниц. Но нет, словно какой-то злой рок преследовал семью Ульяновых. Анна, старшая сестра Ленина, прожила долгую жизнь — 71 год. Но своих детей у неё тоже не было. Вместе с мужем, видным большевиком, она воспитывала двух приёмных детей. Один из них, китайский мальчик Цзян, позже стал политическим деятелем у себя на родине. Такая вот интернациональная семья получилась.

Александр, старший брат, вообще не успел жениться — его казнили за участие в террористической деятельности «Народной воли». Средняя сестра, Ольга, умерла младенцем, а другая сестра, названная тем же именем, скончалась от тифа в 19 лет. Средний брат, Николай, тоже ушёл из жизни рано. Младшая сестра, Мария, дожила до 59 лет, но замуж так и не вышла. И только один член семьи Ульяновых смог продолжить род — младший брат Ленина, Дмитрий. Именно ему мы обязаны тем, что сегодня можем говорить о потомках вождя мирового пролетариата, пусть и непрямых.

Дмитрий Ульянов: брат, который спас фамилию

Ульяновы в XXI веке: все потомки вождя революции. Фото © Wikipedia

В отличие от гениального брата Дмитрий особыми талантами не блистал. Владимир Ильич даже говорил своим соратникам, что брату дают должности только из уважения к его фамилии. Но зато в личной жизни Дмитрий оказался куда удачливее старшего родственника.

В 1917 году, пока Владимир Ильич готовился к революции, Дмитрий в одной из деревень закрутил роман с медсестрой. Был зачат мальчик Виктор, а сам Дмитрий вскоре уехал в Москву. Когда медсестра умерла, четырёхлетнего Виктора взяли на воспитание тётя Анна и Надежда Крупская. Так что мальчик рос фактически в семье самого Ленина.

А позже в официальном браке у Дмитрия родилась дочь Ольга. Эти двое — Виктор и Ольга — стали единственными племянниками вождя революции. И, как говорят, отношения между ними всю жизнь были далеки от идеальных. Ещё бы, один — внебрачный, другая — «законная».

Ольга: хранительница партбилета № 1

Правнуки Ленина: кто они и как сложилась их судьба. Фото © Wikipedia / Mikhail Metzel

Ольга, законная дочь брата Ленина, всю жизнь хранила особую реликвию — партийный билет № 1, принадлежавший когда-то её знаменитому дяде. Она стала уважаемым учёным-химиком, работала в МГУ, получила учёную степень и была награждена государственными орденами. В общем, достойно несла знаменитую фамилию. От Ольги род продолжился через её дочь, Надежду Мальцеву, которая работала в Кремле. И внучку Елену, о чьей жизни мало что известно публике — она предпочитает не афишировать свою связь с великим предком.

Виктор: бастард, ставший хранителем памяти

Внуки и правнуки Ленина: история семьи вождя после его смерти. Фото © Youtube / Филиал Карамзина

Внебрачный сын Дмитрия, Виктор, несмотря на незаконное происхождение, вырос достойным человеком благодаря воспитанию Крупской и тёти Анны. Он стал инженером в оборонной промышленности, а также автором мемуаров о Ленине. Правда, Виктору было всего шесть лет, когда Владимир Ильич умер, так что воспоминания о дяде у него были весьма ограниченные. Интересно, что после смерти Виктора его не похоронили на семейном кладбище Ульяновых — возможно, даже после смерти его происхождение оставалось пятном на репутации.

Но главное, что Виктор оставил после себя двоих детей — Владимира и Марию, которые продолжили род по линии «бастардов». Владимир работал программистом и занимал высокие должности в советской IT-сфере. А Мария, пойдя по стопам двоюродной тёти Ольги, стала кандидатом химических наук и трудилась в Академии наук СССР.

Ленины нашего времени

Родственники Ленина, живущие в современной России. Фото © Youtube / Филиал Карамзина

От Марии Ульяновой родился мальчик Александр, названный в честь казнённого брата Ленина. В отличие от предков-большевиков, Александр Ульянов пошел по капиталистическому пути — стал успешным бизнесменом и хорошо заработал в новой России.

От Владимира появилась на свет ещё одна Надежда — имя, видимо неслучайно популярное в семье Ульяновых. Сейчас самыми молодыми потомками Ленина считаются двое сыновей Александра: 33-летний Евгений и 16-летний Фёдор. У Евгения уже есть двое детей — это самое юное поколение тех, в ком течёт кровь семьи Ульяновых. Забавно, что Евгений Ульянов внешне очень напоминает того самого кудрявого мальчика Володю со значков октябрят. Генетика иногда выкидывает удивительные фортели!

Другие ветви ленинского древа

Ленинская династия: кто сохранил фамилию вождя до наших дней. Фото © Youtube / Филиал Карамзина

Есть и более дальние родственники. Например, Станислав Свистунов — правнук двоюродной сестры Ленина по материнской линии. Он активно позиционирует себя как потомка вождя и периодически даёт интервью СМИ, рассказывая о своей знаменитой родне.